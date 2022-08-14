Шоумен Максим Галкін відповів своїм недоброзичливцям, які дорікнули йому в тому, що раніше після концертів він не дякував російським глядачам.

Все почалося з того, що після завершального концерту в латвійському турі Максим Галкін викотив посаду подяки до глядача у себе в Інстаграм.

Після цього в коментарі до Галкіна набігли передплатники, переважно росіяни, які дорікнули артисту, чому це раптом він став дякувати глядачам і чому раніше, коли жив у Росії, цього не робив.

Максим Галкін вирішив поставити недоброзичливців на місце.

«Виставляти невелике відео з концерту з подякою глядачеві – це багаторічна традиція мого облікового запису.

Переконатись у цьому легко, якщо просто перегорнути стрічку. Погортати треба, бо в період пандемії концертів практично не було. А ті кілька, що були, я не виставив, бо такі ж ідіоти почали б кричати про ковидні обмеження (хоча ми завжди їх дотримувалися).



Спеціально для тих, хто постійно пише, що раніше я не дякував/не виставляв, я записав це відео зі свого облікового запису з сотою частиною того, що було виставлено», - розповів артист.

У коментарях люди підтримали коханого артиста.

"Максим, дорогий! Більшість людей все одно вірять тільки в те, що хочуть!) Факти є аргументом тільки для розумної людини!)) Тому ... тому!)",

"Навіщо звертати увагу на токсичних людей?",

"Дякую за Ваш гумор👏👏👏👏і передачу, якою насолоджувалися дивилися і хотілося б ще раз дивитися",

" Не парьтеся, незадоволені були і будуть завжди! Усім не догодиш. Максиме, ви класний!❤️", - пишуть у мережі.