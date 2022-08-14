Шоумен Максим Галкин ответил своим недоброжелателям, которые упрекнули его в том, что ранее после концертов он не благодарил российских зрителей.

Все началось с того, что после завершающего концерта в латвийском туре Максим Галкин выкатил пост благодарности к зрителю у себя в Инстаграм.

После этого в комментарии к Галкину набежали подписчики, преимущественно россияне, которые упрекнули артиста, с чего это вдруг он стал благодарить зрителей и почему раньше, когда жил в России, этого не делал.

Максим Галкин решил поставить недоброжелателей на место.

«Выставлять небольшое видео с концерта с благодарностью зрителю - это многолетняя традиция моего аккаунта.

Убедиться в этом легко, если просто пролистать ленту. Полистать надо, потому что в период пандемии концертов практически не было. А те несколько, что были, я не выставил, потому что такие же идиоты, начали бы орать о ковидных ограничениях ( хотя мы всегда их соблюдали).



Специально для тех, кто постоянно пишет, что раньше я не благодарил/не выставлял, я записал это видео из своего аккаунта с сотой частью того, что было выставлено», - рассказал артист.

В комментариях люди поддержали любимого артиста.

"Максим, дорогой!Большинство людей всё равно верят только в то,что хотят!)Факты являются аргументом только для умного человека!))Поэтому...поэтому!)",

"Зачем обращать внимания на токсичных людей?",

"Спасибо за Ваш юмор👏👏👏👏и передачу, которой наслаждались смотрели и хотелось бы ещё раз смотреть",

" Не парьтесь, недовольные были и будут всегда! Всем не угодишь. Максим, вы классный!❤️", - пишут в сети.

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