Блогерка та модель Даша Ульянова, яка стала переможницею "Холостяка", але надалі залишилася жити сама, виклала в Instаgram новий ролик.
У кадрі Ульянова у стильних широких штанях та босоніжках на високих підборах виймає пакети з багажника свого позашляховика.
"За хлібом", - жартівливо підписала вона.
У коментарях захоплено почали обговорювати побачене. Багато хто пожалкував, що Даша не закрила багажник ногою для кращого ефекту.
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«Ніжкою прям проситься тут 😂»,
«Ну, привіт, а ніжкою закрити багажник, як духовку в холостяку?))),
«Хто ще чекав, що Даша ногою закриватиме багажник?»,
«Чому не ногою?», - пишуть у мережі.
Знайшлися й такі, хто розкритикував Ульянову за відео під час війни.
«У Києві, напевно, війна скінчилася, тож на чилі, за хлібом навіть! 😂 »,
«Ні, Лара Крофт»,
«Боже, як несмачно»,
"Одні понти", - зазначають у коментарях.