Українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, викликала захоплене обговорення у мережі.

Блогерка та модель Даша Ульянова, яка стала переможницею "Холостяка", але надалі залишилася жити сама, виклала в Instаgram новий ролик.

У кадрі Ульянова у стильних широких штанях та босоніжках на високих підборах виймає пакети з багажника свого позашляховика.

"За хлібом", - жартівливо підписала вона.

У коментарях захоплено почали обговорювати побачене. Багато хто пожалкував, що Даша не закрила багажник ногою для кращого ефекту.

«Ніжкою прям проситься тут 😂»,

«Ну, привіт, а ніжкою закрити багажник, як духовку в холостяку?))),

«Хто ще чекав, що Даша ногою закриватиме багажник?»,

«Чому не ногою?», - пишуть у мережі.

Знайшлися й такі, хто розкритикував Ульянову за відео під час війни.

«У Києві, напевно, війна скінчилася, тож на чилі, за хлібом навіть! 😂 »,

«Ні, Лара Крофт»,

«Боже, як несмачно»,

"Одні понти", - зазначають у коментарях.