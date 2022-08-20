Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, вызвала увлеченное обсуждение в сети.

Блогерша и модель Даша Ульянова, которая стала победительницей "Холостяка" но в дальнейшем осталась жить сама, выложила в Instаgram новый ролик.

В кадре Ульянова в стильных широких штанах и босоножка на высоких каблуках вынимает пакеты из багажника своего внедорожника.

«За хлебом», - шутливо подписала она.

В комментариях увлеченно принялись обсуждать увиденное. Многие пожалели, что Даша не закрыла багажник ногой для лучшего эффекта.

«Ножкой прям просится тут😂»,

«Ну здравствуйте, а ножкой закрыть багажник, как духовку в холостяке?))),

«Кто еще ждал что Даша ногой будет закрывать багажник?»,

«Почему не ногой?», - пишут в сети.

Нашлись и такие, кто раскритиковал Ульянову за такие видео во время войны.

«В Киеве, наверное, война кончилась, поэтому на «чили», за хлебом даже! 😂»,

«Нууу, Лара Крофт»,

«Боже как безвкусно»,

«Одни понты», - отмечают в комментариях.