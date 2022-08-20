Блогерша и модель Даша Ульянова, которая стала победительницей "Холостяка" но в дальнейшем осталась жить сама, выложила в Instаgram новый ролик.
В кадре Ульянова в стильных широких штанах и босоножка на высоких каблуках вынимает пакеты из багажника своего внедорожника.
«За хлебом», - шутливо подписала она.
В комментариях увлеченно принялись обсуждать увиденное. Многие пожалели, что Даша не закрыла багажник ногой для лучшего эффекта.
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«Ножкой прям просится тут😂»,
«Ну здравствуйте, а ножкой закрыть багажник, как духовку в холостяке?))),
«Кто еще ждал что Даша ногой будет закрывать багажник?»,
«Почему не ногой?», - пишут в сети.
Нашлись и такие, кто раскритиковал Ульянову за такие видео во время войны.
«В Киеве, наверное, война кончилась, поэтому на «чили», за хлебом даже! 😂»,
«Нууу, Лара Крофт»,
«Боже как безвкусно»,
«Одни понты», - отмечают в комментариях.