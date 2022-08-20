Співак Дмитро Монатик один із тих, хто продовжує відстоювати Україну на інформаційному та культурному фронті.

Виконавець скасував усі свої концерти до закінчення війни та нині займається благодійними виступами.

Так, на сторінці співака в Інстаграм з'явилося нове відео, на якому Монатик читає болісний вірш російською мовою. Так він утворюється насамперед до окупантів, які прийшли на нашу землю із жорсткою війною.

«Зараз дуже важливо щодня нагадувати Європі та світу про ту велику трагедію, яка щодня відбувається в нашій країні. Концерти у Європі та в усьому світі допомагають не лише зібрати величезні суми грошей, на які закуповується гуманітарна допомога для України, машини, військова техніка. Це також події, про які пише західна преса. Саме тому нам необхідно постійно їх проводити та залучати усі сфери впливу, усі організації суспільства для допомоги Україні», - пояснив співак.

Монатик повідомив, що лише за один вечір @wayofpeace.ukraine вдалося зібрати понад 4 мільйони гривень, підключивши бізнесменів та культурних діячів Європи.

«Це цінний внесок у Арт Фронті. Щиро вдячний кожному, хто постійно допомагає Україні. Все буде Україна! 💙💛 », – вважає артист.

"Дуже пишаюся і люблю 💛💛💙💙", - відреагувала дружина Монатика Ірина.

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