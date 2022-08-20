Исполнитель отменил все свои концерты до окончания войны и сейчас занимается благотворительными выступлениями.
Так, на странице певца в Инстаграм появилось новое видео, на котром Монатик читает болезненное стихотворение на русском языке. Так он образается в первую очередь к оккупантам, которые пришли на нашу землю с жесткой войной.
«Сейчас очень важно ежедневно напоминать Европе и миру о той великой трагедии, которая каждый день происходит в нашей стране. Концерты в Европе и во всем мире помогают не только собрать огромные суммы денег, на которые закупается гуманитарная помощь для Украины, машины, военная техника. Это тоже события, о которых пишет западная пресса. Именно поэтому нам необходимо постоянно их проводить и привлекать все сферы влияния, все организации общества для помощи Украине», - объяснил певец.
Монатик сообщил, что только за один вечер @wayofpeace.ukraine удалось собрать более 4 миллионов гривен, подключив бизнесменов и культурных деятелей Европы.
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«Это ценный вклад в Арт Фронте. Искренне признателен каждому, кто постоянно помогает Украине. Все будет Украина! 💙💛», - считает артист.
"Очень горжусь и люблю 💛💛💙💙", - отреагировала жена Монатика Ирина.
"Дима, в самое сердце …💔", - написала прима-балерина Екатерина Кухар.
Украинский рэпер Потап вместо слов поставил значек аплодисментов и молитвы.
Напомним, Потап дерзко поставил Канделаки на место после ее критики в адрес Джоли.
Как сообщала Politeka, Горбунов раскрыл, что думает о Потапе, Монатике и других мужчинах, выехавших за границу.
Также Politeka писала, что Потап потроллил россиян после их корявой попытки почитать на украинском.