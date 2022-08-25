Анна Седокова протягом двох тижнів мала б покинути країну, або, якщо її спіймають після повернення, на співачку чекає процедура видворення.

Ще взимку уродженка Києва, українська співачка Анна Седокова , перебралася до США з росії, де будувала кар'єру. Там знайшов роботу її молодий чоловік, баскетболіст Яніс Тімма. На росії у артистки залишився бізнес та дві елітні квартири в іпотеку.

Російський юрист Михайло Алексєєв розповів пропагандистам росії, що співачці загрожує депортація з росії.

Причиною стало закінчення терміну дії посвідки на проживання виконавиці Анни Седокової. На початку серпня податкова служба закрила ІП виконавиці "у зв'язку із закінченням терміну дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно перебувати у російській федерації".

Таким чином, зірка більше не має права перебувати на росії. Анна Седокова протягом двох тижнів мала б покинути країну, або, якщо її спіймають після повернення, на співачку чекає процедура видворення, пояснив юрист.

На росії українка Анна Седокова багато років наживала нерухомість, будувала кар'єру та влаштовувала особисте життя. Проте після початку повномасштабної війни співачка терміново змінила місце проживання.

Артистка не пояснила своє рішення та не засудила війну в рідній країні, то му заслуговує. Протягом шести місяців вона не з'являлася на росії.

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