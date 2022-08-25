Анна Седокова в течение двух недель должна бы покинуть страну, или, если ее поймают по возвращении, певицу ждет процедура выдворения.

Еще зимой уроженка Киева, украинская певица Анна Седокова, перебралась в США из россии, где строила карьеру. Там нашел работу ее молодой муж, баскетболист Янис Тимма. На россии у артистки остался бизнес и две элитные квартиры в ипотеку.

Российский юрист Михаил Алексеев рассказал пропагандистам рф, что певице грозит депортация из россии.

Причиной стало истечение срока действия вида на жительство исполнительницы Анны Седоковой. В начале августа налоговая служба закрыла ИП исполнительницы "в связи с истечением срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно находиться в российской федерации".

Таким образом, звезда больше не имеет права находиться на россии. Анна Седокова в течение двух недель должна бы покинуть страну, или, если ее поймают по возвращении, певицу ждет процедура выдворения, пояснил юрист.

На россии украинка Анна Седокова много лет наживала недвижимость, строила карьеру и устраивала личную жизнь. Однако после начала полномасштабной войны певица срочно сменила место жительства.

Артистка не объяснила свое решение и не осудила войну в родной стране, потому заслужила. В течение шести месяцев она не появлялась на рф.

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