Співачка Настя Каменських виступила на благодійному концерті до Дня незалежності України

Як повідомляє Politeka.net , перед війною українська співачка Настя Каменських поїхала за кордон. Після повномасштабного вторгнення агресора вона виступала на благодійних концертах, де збирала гроші на допомогу нашій країні.

І лише зовсім недавно вона повернулася до України, але без свого чоловіка Потапа.

Коли приїхала, артистка частіше почала з'являтися на публіці.

Так Каменських виступила на благодійному концерті до Дня незалежності України.

Для цього виступу Настя обрала стриманий образ. Вона постала перед публікою у чорній довгій сукні. Волосся поклали у фірмові кучері, а на обличчі сяяв яскравий макіяж.

Артистка заспівала кілька своїх пісень, а на завершення вирішила підійти до краю сцени, щоб привітати глядачів. Раптом двоє дітей, хлопчик і дівчинка, вискочили на сцену і почали обіймати улюблену виконавицю.

«24.08 – особливий вечір! Разом з вами! Співаємо, віримо, любимо та допомагаємо! », – підписала кадри в Інстаграм Настя.

Цікаво, що законний чоловік Каменських уже встиг відреагувати на відео із закордону. Він поставив три смайли, що означають цілу.