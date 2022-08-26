Как сообщает Politeka.net, перед войной украинская певица Настя Каменских уехала за границу. После полномасштабного вторжения агрессора она выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране.
И только совсем недавно она вернулась в Украину, но без своего супруга Потапа.
Когда приехала, артистка чаще стала появляться на публике.
Так, Каменских выступила на благотворительном концерте ко Дню независимости Украины.
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Для этого выступления Настя выбрала сдержанный образ. Она предстала перед публикой в черном длинном платье. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сиял яркий макияж.
Артистка спела несколько своих песен, а по завершению решила подойти к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей. Внезапно двое детей, мальчик и девочка, выскочили на сцену и принялись обнимать любимую исполнительницу.
«24.08 – особый вечер! Вместе с вами! Поем, верим, любим и помогаем!», - подписала кадры в Инстаграм Настя.
Интересно, что законный супруг Каменских уже успел отреагировать на видео из заграницы. Он поставил три смайла, означающие целую.