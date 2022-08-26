Как сообщает Politeka.net, перед войной украинская певица Настя Каменских уехала за границу. После полномасштабного вторжения агрессора она выступала на благотворительных концертах, где собирала деньги на помощь нашей стране.

И только совсем недавно она вернулась в Украину, но без своего супруга Потапа.

Когда приехала, артистка чаще стала появляться на публике.

Так, Каменских выступила на благотворительном концерте ко Дню независимости Украины.

Для этого выступления Настя выбрала сдержанный образ. Она предстала перед публикой в черном длинном платье. Волосы уложили в фирменные кудри, а на лице сиял яркий макияж.

Артистка спела несколько своих песен, а по завершению решила подойти к краю сцены, чтобы поприветствовать зрителей. Внезапно двое детей, мальчик и девочка, выскочили на сцену и принялись обнимать любимую исполнительницу.

«24.08 – особый вечер! Вместе с вами! Поем, верим, любим и помогаем!», - подписала кадры в Инстаграм Настя.

Интересно, что законный супруг Каменских уже успел отреагировать на видео из заграницы. Он поставил три смайла, означающие целую.