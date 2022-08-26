Ведучий Андрій Джеджула заявив, що він не стригся шість місяців, давши собі слово, що піде до перукарні після перемоги.

Як повідомляє Politeka.net, колишній чоловік Санти Дімопулос відомий український ведучий Андрій Джеджула показав жартівливий знак, який, на його думку, може свідчити про швидке закінчення повномасштабної війни. Зокрема, на його сторінці в мережі Інстаграм з'явився пост, на якому він постав зарослим і без стрижки.

За словами шоумена, він не стригся шість місяців, давши собі слово, що піде в перукарню після перемоги, але коли волосся сильно відросло, друзі запропонували йому постригтися, тим самим наблизивши перемогу.

"На початку війни пообіцяв не стригтися до її завершення... Минуло півроку і друзі жартують: "Стрижися і вона закінчиться!" Відлік пішов", - прокоментував телезірка Андрій Джеджула. В кінці він все ж таки зробив собі зачіску і показав результат "до і після".

Варто зазначити, що Андрій Джеджула до війни працював ведучим корпоративів та заходами, а також будував кар'єру телеведучого. Після нападу росії на Україну Джеджула зайнявся волонтерською діяльністю, а також виступає з концертами для ЗСУ.



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