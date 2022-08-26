Як повідомляє Politeka.net, колишній чоловік Санти Дімопулос відомий український ведучий Андрій Джеджула показав жартівливий знак, який, на його думку, може свідчити про швидке закінчення повномасштабної війни. Зокрема, на його сторінці в мережі Інстаграм з'явився пост, на якому він постав зарослим і без стрижки.
За словами шоумена, він не стригся шість місяців, давши собі слово, що піде в перукарню після перемоги, але коли волосся сильно відросло, друзі запропонували йому постригтися, тим самим наблизивши перемогу.
"На початку війни пообіцяв не стригтися до її завершення... Минуло півроку і друзі жартують: "Стрижися і вона закінчиться!" Відлік пішов", - прокоментував телезірка Андрій Джеджула. В кінці він все ж таки зробив собі зачіску і показав результат "до і після".
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Варто зазначити, що Андрій Джеджула до війни працював ведучим корпоративів та заходами, а також будував кар'єру телеведучого. Після нападу росії на Україну Джеджула зайнявся волонтерською діяльністю, а також виступає з концертами для ЗСУ.
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