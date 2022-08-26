Ведущий Андрей Джеджула заявил, что он не стригся шесть месяцев, дав себе слово, что пойдет в парикмахерскую после победы.

Как сообщает Politeka.net, бывший супруг Санты Димопулос, известный украинский ведущий Андрей Джеджула показал шуточный знак, который, по его мнению, может свидетельствовать о скором окончании полномасштабной войны. В частности, на его странице в сети Инстаграм появился пост, на котором он предстал заросшим и без стрижки.

По словам шоумена, он не стригся шесть месяцев, дав себе слово, что пойдет в парикмахерскую после победы, но когда волосы сильно отросли, друзья предложили ему постричься, тем самым приблизив победу.

"В начале войны пообещал не стричься до ее завершения… Прошло полгода и друзья шутят: "Стрегись и она закончится!" Отсчет пошел", – прокомментировал телезвезда Андрей Джеджула. В конце он все же сделал себе прическу и показал результат "до и после".

Стоит отметить, что Андрей Джеджула до войны работал ведущим корпоративов и мероприятий, а также строил карьеру телеведущего. После нападения россии на Украину Джеджула занялся волонтерской деятельностью, а также выступает с концертами для ВСУ.



Напомним, внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг.

Как сообщала Politeka, Леус ошарашила пугающими откровениями о браке с Джеджулой.

Также Politeka писала, что жена шоумена Джеджулы после скандалов показала пятимесячную дочку.