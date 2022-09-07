Як пише Politeka.net , Тіна Кунакі - відома західна модель, яка молодша за свого зіркового чоловіка на цілих 30 років.

На цей раз 25-річна французька модель Тіна Кунакі відвідала Венеціанський кінофестиваль у компанії свого чоловіка, 55-річного французького актора Венсана Касселя.

Пара прибула на показ нової драми і відзначилася вибором чином, для появи модель вибрала асиметричне шкіряне плаття зі зміїним принтом. Вона вдало підкреслила її фігуру і витончений вигляд, а для повного образу Тіна обрала також темні колготки і чорні босоніжки з тонкими ремінцями.

А ось діамантові сережки та легендарний браслет Serpenti Bvlgari вразили шанувальників:

«Це виглядає дорожче, ніж я думала; її постать мене бентежить, теж так хочу; вона працює задля цих форм; стає краще» -пишуть у мережі.

Зазначимо, у 2019 році Тіна народила первістка Венсану – дочку Амазоні. Венсан не лише грає в кіно, а й активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться своєю творчістю та лчиними кадрами.

Дівчина у 2018 році вийшла заміж за актора Венсана Касселя, який до цього 14 років був одружений з артисткою та моделлю Монікою Беллуччі.

Нагадаємо, молода дружина Венсана Касселя обтягла струнку фігуру розкішною сукнею, позбавивши дару мови.

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