Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки - известная западная модель, которая младше своего звездного супруга на целых 30 лет.

В этот раз 25-летняя французская модель Тина Кунаки посетила Венецианский кинофестиваль в компании своего мужа, 55-летнего французского актера Венсана Касселя.

Пара прибыла на показ новой драмы и отличилась выбором образом, для выхода в свет модель выбрала асимметричное кожаное платье со змеиным принтом. Она удачно подчеркнуло ее фигуру и изящный вид, а вот для полного образа Тина выбрала также темные колготки и черные босоножки с тонкими ремешками.

А вот бриллиантовые серьги и легендарный браслет Serpenti Bvlgari впечатлили поклонников:

«Это выглядит дороже, чем я думала; ее фигура меня смущает, тоже так хочу; она трудится ради этих форм; становится лучше» -пишут в сети.

Отметим, в 2019 году Тина родила первенца Венсану - дочь Амазони. Венсан не только играет в кино, но и ведет активно страничку в Инстаграм, где делится своим творчеством и лчиніми кадрами.

Девушка в 2018 году вышла замуж за актера Венсана Касселя, который до этого 14 лет был в браке с артисткой и моделью Моникой Беллуччи.

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