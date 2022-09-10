Лідер гурту "Антитела" Тарас Тополя та його колеги музиканти з перших днів війни пішли служити на фронт. Спершу вони були на Київщині, а після того, як звідти прогнали окупантів, поїхали служити на Харківщину. Колектив неодноразово потрапляв на фронті у небезпечні ситуації, під обстріли, проте не це виявилося найстрашнішим.
Своїми спогадами Тарас Тополя поділився у
"Найстрашніше на війні - це авіація. Вертоліт, що відпрацьовується НУРСами (некерована реактивна ракета) сектор, але, якщо з того, що безпосередньо відбувалося поряд, але, на щастя, не потрапляло по нас, це коли працює танк. У танка швидкість снаряда швидше за швидкість звуку і вибух відбувається швидше, ніж долітає звук. Просто в якийсь момент біля тебе щось вибухає. Якщо ти потрапив у радіус дії, то все, ти навіть не помітиш. Хоп і зникаєш", - розповів артист.
Тополь розповів, що їм доводилося готуватися і до хімічної атаки. Музикант зізнався, що відчував дуже сильний страх.
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"Ми закупили костюми хімзахисту на весь батальйон, протигази, фільтри, атропін, антидот. Загалом було страшне усвідомлення, що ти маєш якогось хрону в 21 столітті в центрі Європи займатися цими речами. Що тут сказати, часи такі страшні", - згадав. лідер групи.