Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и его коллеги музыканты с первых дней войны пошли служить на фронт. Сначала они были на Киевщине, а после того, как оттуда прогнали оккупантов, поехали служить на Харьковщину. Коллектив неоднократно попадал на фронте в опасные ситуации, под обстрелы, однако не это оказалось самым страшным.

Своими воспоминаниями Тарас Тополя поделился в интервью Григорию Решетнику.

"Самое страшное на войне – это авиация. Вертолет, отрабатываемый НУРСами (неуправляемая реактивная ракета) сектор, но, если из того, что непосредственно происходило рядом, но, к счастью, не попадало по нам, это когда работает танк. У танка скорость снаряда быстрее скорости звука и взрыв происходит быстрее, чем долетает звук. Просто в какой-то момент возле тебя, что-то взрывается. Если ты попал в радиус действия, то все, ты даже не заметишь. Хоп и исчезаешь", - рассказал артист.

Тополя рассказал, что им приходилось готовиться к химической атаке. Музыкант признался, что испытывал очень сильный страх.

"Мы закупили костюмы химзащиты на весь батальон, противогазы, фильтры, атропин, антидот. Вообще было страшное осознание, что ты должен какого-то хрена в 21 веке в центре Европы заниматься этими вещами. Что здесь сказать, времена такие страшные", - вспомнил лидер группы.