Як повідомляє Politeka.net, українська співачка MamaRika разом із військовозобов'язаним чоловіком Сергієм Середою та сином виїхали за кордон, щоб взяти участь у благодійних концертах на підтримку нашої країни.

У своїх Instagram-сторизах MamaRika влаштувала традиційну рубрику «питання-відповідь».

Так, вона показала в яких умовах їм довелося жити, а також розповіла про самопочуття сім'ї після того, як їх здолала коронавірусна інфекція.

За словами співачки, вони досі не можуть вилізти з болячки, при цьому її чоловік Сергій Середа перейшов на антибіотики.

«Малому начебто легше, ну а Мамка поки що розвалена», - відповіла вона.

Фоловери поцікавилися, чи артистка винаймає квартиру.

«Ні живемо безкоштовно, за що дуже вдячні друзям, але умови відповідні», - пояснила співачка та показала фото кімнати, в якій її довелося ночувати разом із сином та чоловіком на гастролях у Варшаві.

Раніше MamaRika вже показувала це фото, коли давала відсіч хейтерам, які звинувачували її у тому, що вивезла свого чоловіка за кордон під час війни.

Житло в Іспанії, звідки артистка викладала яскраві знімки, вирішила не світити.