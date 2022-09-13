Известная певица MamaRika пообщалась с поклонниками из -за границы.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица MamaRika вместе с военнообязанным мужем Сергеем Середой и сыном выехали за границу, чтобы принять участие в благотворительных концертах в поддержку нашей страны.

В своих Instagram-сториз MamaRika устроила традиционную рубрику «вопрос-ответ».

Так, она показала в каких условиях им пришлось жить, а также рассказала о самочувствии семьи после после тоого, как их одолела коронавирусная инфекция.

По словам певицы, они до сих пор не могут «вылезть из болячки», при этом ее муж Сергей Середа перешел на антибиотики.

«Малому вроде бы легче, ну а Мамка пока еще разваленная», - ответила она.

Фолловеры поинтересовались, снимает ли артистка квартиру.

«Нет живем бесплатно, за что очень благодарны друзьям, но условия соответственные», - объяснила певица и показала фото комнаты, в которой еи пришлось ночевать вместе с сыном и мужем на гастролях в Варшаве.

Ранее MamaRika уже показывала это фото, когда давала отпор хейтерам, которые обвиняли ее в том, что вывезла своего мужа за границу во время войны.

Жилье в Испании, откуда артистка выкладывала красочные снимки, решила не светить.