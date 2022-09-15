Зокрема співак Олег Скрипка зазначив, що у Гамбурзі у клубі INDRA, з яким у гурту був договір на проведення концерту, було скасовано.

Як повідомляє Politeka.net, у німецькому місті Гамбург шанувальники гурту "ВВ" не змогли потрапити на концерт, оскільки виступ українського колективу скасували. Більше того, соліст гурту Олег Скрипка уточнив на особистій сторінці в Instagram, що концерт зірвали росіяни.

Зокрема співак зазначив, що у Гамбурзі у клубі INDRA, з яким у гурту був договір на проведення концерту, було скасовано.

"Українська музика несподівано почала отримувати опір "таємних сил" у Німеччині. І починають скасовуватися наші концерти під егідою, що українці це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою і співати свої пісні. Ми розуміємо, звідки ноги ростуть і, на жаль, тут німці начебто стають на бік українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити до цих клубів", - сказав Олег Скрипка .

Також Олег Скрипка пояснив, що у нього скасовуються заходи навіть у тих клубах, де вже все було домовлено. Однак він не здається та намагається шукати інші майданчики для виступу.

"Я хочу до вас звернутися, дорогі, хто придбав квитки, хто ще не придбав, підтримуйте нас! Ми повідомимо, де ми виступатимемо в Гамбурзі. Така корупція і так працюють довгі руки Кремля. Але ми все одно зробимо концерт і стежте за подіями, як вони розвиватимуться", - сказав Олег Скрипка.

Нагадаємо, що відомий рок-музикант Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син відомого рок-музиканта Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.



