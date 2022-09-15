В частности певец Олег Скрипка отметил, что в Гамбурге в клубе INDRA, с которым у группы был договор на проведение концерта, был отменен.

Как сообщает Politeka.net, в немецком городе Гамбург поклонники группы "ВВ" не смогли попасть на концерт, так как выступление украинского коллектива отменили. Более того, солист группы Олег Скрипка уточнил на личной странице в Instagram, что концерт сорвали россияне.

В частности певец отметил, что в Гамбурге в клубе INDRA, с которым у группы был договор на проведение концерта, был отменен.

"Украинская музыка неожиданным образом начала получать сопротивление "тайных сил" в Германии. И начинают отменяться наши концерты под эгидой, что украинцы это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде становятся на сторону украинцев, но клубы не соблюдают контракты и мы не можем попасть в эти клубы", - сказал Олег Скрипка.

Также Олег Скрипка объяснил, что у него отменяются мероприятия даже в тех клубах, где уже все было договорено. Однако он не сдается и пытается искать другие площадки для выступления.

"Я хочу к вам обратиться, дорогие, кто приобрел билетики, кто еще не приобрел, поддерживайте нас! Мы сообщим, где мы будем выступать в Гамбурге. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт и следите за событиями, как они будут развиваться", - сказал Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.



