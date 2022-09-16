Днями стало відомо, що Голос країни повертається на телеекрани - з 2 жовтня воно виходитиме на телеканалі ТЕТ.

У свою чергу, українська співачка Олександра Зарицька та фронтвумен гурту Kazka, який у шоу був народним тренером, прокоментувала повернення проекту на телеекрани. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

«Для мене це знак, що все найкраще у нас із вами – попереду. Дякую за ініціативу @matsola.andriy Співатимемо, підтримуватимемо один одного, зустрічатимемося в ефірах телеканалу @tet_tv і донатимо на ЗСУ Кожне повідомлення, кожен вклад, кожен голос має значення 🔗 Чекаю 2 жовтня на прем'єрі!», - написала Зарицька.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії на територію України показ шоу було перервано. З ініціативи народного тренера Голосу країни та мецената Андрія Мацоли улюблений проект мільйонів українців повертається для того, щоб нагадати про силу, волю та талант українського народу та пісню підтримати моральний дух усіх глядачів та наших воїнів. У проекті буде й потужна благодійна складова, націлена на підтримку українських захисників.

З'ясувалося, що зірковий тренер Святослав Вакарчук не братиме участі у зйомках нових випусків шоу. Вакарчук пояснив, що наразі його завдання – підтримувати бійців на фронті, допомагати Україні у благодійному турі ОЕ.