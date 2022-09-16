На днях стало известно, что "Голос страны" возвращается на телеэкраны - со 2 октября оно будет выходить на телеканале ТЕТ.

В свою очередь, украинская певица Александра Зарицкая и фронтвумен группы Kazka, которая в шоу была народным тренером, прокомментировала возвращение проекта на телеэкраны. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

«Для меня это знак, что все лучшее у нас с вами – впереди. Спасибо за инициативу @matsola.andriy Будем петь, поддерживать друг друга, встречаться в эфирах телеканала @tet_tv и донатить на ВСУ. Каждое сообщение, каждый вклад, каждый голос имеет значение 🔗 Жду 2 октября на премьере!», - написала Зарицкая.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины показ шоу был прерван. По инициативе народного тренера Голоса країни и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов украинцев возвращается для того, чтобы напомнить о силе, воле и таланте украинского народа и песней поддержать моральный дух всех зрителей и наших воинов. В проекте будет присутствовать и мощная благотворительная составляющая, нацеленная на поддержку украинских защитников.

Выяснилось, что звездный тренер Святослав Вакарчук не будет участвовать в съемках новых выпусков шоу. Вакарчук объяснил, что сейчас его задача – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ.

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