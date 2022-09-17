З початку повномасштабної війни Аніта свідомо перейшла з російської на українську мову. Цього разу на своїй сторінці в Instagram вона вирішила продовжити тему мовного питання.
"Моя власна, особиста, нікого ні до чого не змушуюча думка в голос: намагатися вивчити іноземну мову (англійську, іспанську, французьку), коли ти не володієш вільно українською і є українцем, як мінімум дивно, як максимум - не логічно. Намагатись бути як нейтів спікер (як той хто нею все життя розмовляє), розмовляти флюентлі (вільно) іноземною, коли не можеш робити це мовою свого паспорту - то дивина. Час на іноземну є, на свою - немає 🙄", — пише Луценко.
Зірка "Зважені та щасливі" зізнається, що все ще іноді в розмові переходить на російську та покине не має достатньо словникового запасу, що виражати всі свої думки, але продовжує наполегливо практикуватися та змінюватися на краще.
Українці в коментарях одноголосно підтримали Аніту:
"Дякую за допис. Важливо, щоб це казали люди із мільйонною аудиторією";
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"Обожнюю ваш голос і вашу українську❤️Той сезон "Зважених", де ви були ведучою - мій улюблений!!";
"Підтримую🔥мова має значення";
"Надіюсь, деяких ви змотивуєте";
"Навіть якщо ми самі не завжди говоримо українською, важливо зробити так, щоб нею говорили наші діти".
Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.
Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.
Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.