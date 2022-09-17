С начала полномасштабной войны Анита сознательно перешла с русского на украинский язык. В этот раз на своей странице в Instagram она решила продолжить тему языкового вопроса.
"Мое собственное, личное, никого ни к чему не заставляющее мнение в голос: пытаться выучить иностранный язык (английский, испанский, французский), когда ты не владеешь свободно украинским и являешься украинцем, как минимум странно, как максимум - не логично. Пытаться быть как нейтив спикер (как тот, кто на нем всю жизнь разговаривает), разговаривать флюентли (свободно) на иностранном, когда не можешь делать это на языке своего паспорта - это странность. Время на иностранный есть, на свой - нет 🙄", — пишет Луценко.
Звезда "Зважені та щасливі" признается, что все еще иногда в разговоре переходит на русский и пока не имеет достаточно словарного запаса, чтобы выражать все свои мысли, но продолжает упорно практиковаться и меняться к лучшему.
Украинцы в комментариях единогласно поддержали Аниту:
"Спасибо за пост. Важно, чтобы это говорили люди с миллионной аудиторией";
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"Обожаю ваш голос и ваш украинский❤️Тот сезон "Зважених", где вы были ведущей - мой любимый!!";
"Поддерживаю 🔥язык имеет значение";
"Надеюсь, некоторых вы мотивируете";
"Даже если мы сами не всегда говорим на украинском, важно сделать так, чтобы на нем говорили наши дети".
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.