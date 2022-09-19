Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковські – відома західна модель. Знаменитість також будує кар'єру актриси, а нещодавно народила первістка первістка - сина Сільвестра Аполло Беара. Але зірка вже повернула ідеальну фігурку і продовжує радувати ефектними та спокусливими образами. Не забуває Емілі і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Ратаковськи поділилася фото, де позувала у міні-сукні. Зірка опублікувала кілька знімків, вражаючи кожним вигином свого тіла.

Фанати одразу ж почали коментувати публікацію:

"Чудова", "Оглушальна", "Вражаюче фото", "Захоплює дух", "Чи навіяно це культовою сукнею Гальяно Керрі Бредшоу з «Сексу у великому місті»?", "Ця новина свіжа? Хочу глянути", "Впасти на тебе … новина дня", "Ви у заголовках".

Нагадаємо, Ратаковський у бікіні розслабився на розкішній яхті, зачарувавши виглядом "горішка"

А ще Politeka повідомляла, що розкута Ратаковськи ледь не розгубила пружні "кульки", розсунувши ноги.

Також Politeka писала, що Ратаковськи зухвало розкрила піджак, розбурхуючи спокусливими вигинами