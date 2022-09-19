Как пишет Politeka.net, Эмили Ратаковски - известная западная модель. Знаменитость также строит карьеру актрисы, а не так давно родила первенца первенца - сына Сильвестра Аполло Беара. Но звезда уже вернула идеальную фигурку и продолжает радовать эффектными и соблазнительными образами. Не забывает Эмили и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Ратаковски поделилась фото, где позировала в мини-платье. Звезда опубликовала несколько снимков, впечатляя каждым изгибом своего тела.
Фанаты сражу же начали комментировать публикацию:
"Великолепная", "Оглушающая", "Впечатляющее фото", "Захватывает дух", "Навеяно ли это культовым платьем Гальяно Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»?", "Эта новость свежая? Хочу глянуть", "Упасть на тебя… новость дня", "Вы в заголовках".
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Напомним, Ратаковски в бикини расслабилась на роскошной яхте, заворожив видом "орешка"
А еще Politeka сообщала, что раскрепощенная Ратаковски едва не растеряла упругие "шарики", раздвинув ноги
Также Politeka писала, что Ратаковски дерзко распахнула пиджак, будоража соблазнительными изгибами