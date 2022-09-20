Як пише Politeka.net , на своїй сторінці в Instagram Добринін розмістив довгий пост, в якому вирішив поговорити на тему війни.

«Зараз ми звикли, як здається, до всього. І що може бути гірше? Літають ракети, гинуть мирні люди. І кожен дивний звук змушує серце стискатися та прислухатися до можливої ​​небезпеки», - зазначив він.

Але водночас українці змушені звикати до того, що раніше бачили лише у кіно, адже це все – наші реалії.

війна, руїни, будинок, Ізюм

Добринін попереджає земляків, що незважаючи на те, що ЗСУ активно повертають захоплені території, розслаблятися поки що зарано, адже ворог підступний.

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"Є певна різниця між тим, щоб бути готовим до небезпеки, і тим, що називається «небезпечним оптимізмом» та впевненістю, що нічого гіршого за Бучу, Ірпеню, Маріуполь та Ізюм не станеться. Колись ми вже так думали. Ворог злий і виснажений, але ми повинні берегти себе як раніше. Реагувати на попередження, не панікувати, підтримувати близьких та вірити у наших захисників, яким допомагаємо щодня 👊🏽", - написав він.

Телеведучий запитав українців, як вони реагують на емоції від новин і ось що люди відповіли:

"Я тривожусь коли чую важкі і новини. А от коли добрі, то чомусь сльози капають. Якось так",

"Накрыває сильно, особливо після ночі з 10 вибухами (прильотами), неможливо справлятися з емоціями((( коли ж це скінчиться 🥺",

"Житло можно вiдновити,а життя людини не повернеш нiколи, плачу".