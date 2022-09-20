Телеведучий та головний герой одного із сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін через півроку війни заговорив про "небезпечний оптимізм".

Як пише Politeka.net , на своїй сторінці в Instagram Добринін розмістив довгий пост, в якому вирішив поговорити на тему війни.

«Зараз ми звикли, як здається, до всього. І що може бути гірше? Літають ракети, гинуть мирні люди. І кожен дивний звук змушує серце стискатися та прислухатися до можливої ​​небезпеки», - зазначив він.

Але водночас українці змушені звикати до того, що раніше бачили лише у кіно, адже це все – наші реалії.

Добринін попереджає земляків, що незважаючи на те, що ЗСУ активно повертають захоплені території, розслаблятися поки що зарано, адже ворог підступний.

"Є певна різниця між тим, щоб бути готовим до небезпеки, і тим, що називається «небезпечним оптимізмом» та впевненістю, що нічого гіршого за Бучу, Ірпеню, Маріуполь та Ізюм не станеться. Колись ми вже так думали. Ворог злий і виснажений, але ми повинні берегти себе як раніше. Реагувати на попередження, не панікувати, підтримувати близьких та вірити у наших захисників, яким допомагаємо щодня 👊🏽", - написав він.

Телеведучий запитав українців, як вони реагують на емоції від новин і ось що люди відповіли:

"Я тривожусь коли чую важкі і новини. А от коли добрі, то чомусь сльози капають. Якось так",

"Накрыває сильно, особливо після ночі з 10 вибухами (прильотами), неможливо справлятися з емоціями((( коли ж це скінчиться 🥺",

"Житло можно вiдновити,а життя людини не повернеш нiколи, плачу".