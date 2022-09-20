Телеведущий и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин спустя полгода войны заговорил об "опасном оптимизме".

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram Добрынин разместил длинный пост, в котором решил поговорить на тему войны.

«Сейчас мы привыкли, как кажется, ко всему. И что может быть ужаснее? Летают ракеты, гибнут мирные люди. И каждый странный звук заставляет сердце сжиматься и прислушиваться к возможной опасности», - отметил он.

Но в тоже время украинцы вынуждены привыкать к тому, что раньше видели только в кино, ведь это всё – наши реалии.

Добрынин предупреждает земляков, что несмотря на то, что ВСУ активно возвращают захваченные территории, расслабляться пока рано, ведь враг коварен.

"Есть некоторая разница между тем, чтобы быть готовым к опасности, и тем, что называется «опасным оптимизмом» и уверенностью, что ничего хуже Бучи, Ирпеня, Мариуполя и Изюма не произойдет. Когда-то мы уже так думали. Враг злой и истощенный, но мы должны беречь себя, как раньше. Реагировать на предупреждение, не паниковать, поддерживать близких и верить в наших защитников, которым помогаем каждый день 👊🏽", - написал он.

Телеведущий спросил украинцев, как они реагируют на эмоции от новостей и вот что ответили люди:

"Я тривожусь коли чую важкі і новини. А от коли добрі, то чомусь сльози капають. Якось так",

"Накрыває сильно, особливо після ночі з 10 вибухами (прильотами), неможливо справлятися з емоціями((( коли ж це скінчиться 🥺",

"Житло можно вiдновити,а життя людини не повернеш нiколи, плачу".