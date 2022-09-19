Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка під час війни оселилася в будинку батьків у Чернівцях та рідко з'являється у соцмережі, знову вийшла на зв'язок із шанувальниками у своєму Instagram. Так цього разу після творчої паузи артистка заінтригувала прем'єрою нової україномовної пісні.

У новому посту Аліна опублікувала незвичайне коротке відео, в якому її можна побачити у незвичайному образі, та почути фрагмент нової пісні. Як видно, артистка знята сидячи серед зелених лук, на ній біле вбрання, волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд. При цьому поряд з собою Аліна тримає велике дзеркало, а якому відображаються хмари.

У підписі до публікації Гросу написала: "Лужок. Прем’єра - 30.09.2022. Сподіваюсь, ця пісня зігріє ваші серця, підійме дух і підтримає в важку хвилину". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Яка ж красуня, пісня вже сподобалася!", "Аліно, напишіть будь ласка пісню для дітей, про літо чи зиму українською мовою, нам не вистачає гарних дитячих пісень для малюків", "Яка краса ", "Аліно, це кайф", "Люблю тебе", "Дуже красиво", "Ікона музики", "Красуня наша, ось справжня українка".

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