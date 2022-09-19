Популярная украинская певица Алина Гросу, которая во время войны поселилась в доме родителей в Черновцах и редко появляется в соцсети, снова вышла на связь с поклонниками в своем Instagram. Так, в этот раз после творческой паузы артистка заинтриговала премьерой новой украиноязычной песни.

В новом посте Алина опубликовала необычное короткое видео, в котором ее можно увидеть в необычном образе, и услышать фрагмент новой песни. Как видно, артистка запечатлена сидя среди зеленых лугов, на ней белый наряд, волосы распущены и слегка растрепаны, а на лице легкий макияж и серьезный вид. При этом рядом с собой Алина держит большое зеркало, а котором отображаются бегущие облака.

В подписи к публикации Гросу написала: "Лужайка. Премьера – 30.09.2022. Надеюсь, эта песня согреет ваши сердца, поднимет дух и поддержит в трудную минуту". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Какая же красавица, песня уже понравилась!", "Алина, напишите пожалуйста песню для детей, о лете или зиме на украинском языке, нам не хватает хороших детских песен для малышей", "Какая красота", "Алина, это кайф", "Люблю тебя", "Очень красиво", "Икона музыки", "Красавица наша, вот настоящая украинка".

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