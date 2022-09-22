Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель та актриса Емілі Ратаковські через кілька місяців після народження дитини розійшлася зі своїм чоловіком. Причому чоловік не приховував, що виявився незадоволеним шлюбом, а в мережу спливла інформація про його зради.

На цей раз Емілі відзначилася оригінальним способом прорекламувати свої купальники без самих купальників. В Інстаграм вона представила досить зухвале фото з одними незагарілими смужками від купальника.

Руками Емілі прикрила свої форми, наголошуючи на привабливості. Зазначимо, раніше стало відомо про те, що Ратаковський розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу і сама модель не стала замикатися в собі.

«Моє кохання 💋; Semper bella lei 😍❤️; Чудово ❤; яка вона прекрасна 😍; чудова красуня @emrata 😍; дівчина року просто; Привіт красуне; Приголомшливо 💘; дуже добре; Ух ти; Кендал Дженнер це ти??».

Раніше ми писали, Емілі не втрачає можливості похвалитися своїм розкішним тілом, і цього разу виклала у своєму мікроблозі гарячі кадри з відпочинку.

На нових знімках Емілі відбита на шикарній яхті, перед камерою зірка з'явилася у спокусливому образі.

Нагадаємо, Ратаковський у бікіні розслабився на розкішній яхті, зачарувавши виглядом "горішка"

А ще Politeka повідомляла, що розкута Ратаковськи ледь не розгубила пружні "кульки", розсунувши ноги.

Також Politeka писала, що Ратаковськи зухвало розкрила піджак, розбурхуючи спокусливими вигинами