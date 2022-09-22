Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски спустя несколько месяцев после рождения ребенка разошлась со своим супругом. Причем мужчина не скрывал, что оказался недовольным браком, в сеть же всплыла информация о его изменах.

В этот раз Эмили отличилась оригинальным способом прорекламировать свои купальники без самих купальников. В Инстаграм она представила довольно дерзкое фото с одними лишь незагорелыми полосками от купальника.

Руками Эмили прикрыла свои формы, подчеркивая привлекательность. Отметим, ранее стало известно о том, что Ратаковски разводится с мужем после 4 лет брака и сама модель не стала замыкаться в себе.

«Моя любовь 💋; Semper bella lei 😍❤️; Великолепно ❤; какая она прекрасная😍; великолепная красотка @emrata 😍; девушка года просто; Привет Красотка; Потрясающе 💘; очень хорошо; Ух ты; Кендалл Дженнер это ты??».

Ранее мы писали, Эмили не упускает возможности похвастаться своим роскошным телом, и в этот раз выложила в своем микроблоге жаркие кадры с отдыха.

На новых снимках Эмили запечатлена на шикарной яхте, перед камерой звезда появилась в соблазнительном образе.

Напомним, Ратаковски в бикини расслабилась на роскошной яхте, заворожив видом "орешка"

А еще Politeka сообщала, что раскрепощенная Ратаковски едва не растеряла упругие "шарики", раздвинув ноги

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