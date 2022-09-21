Олег Скрипка зазначив, що у перші дні війни у ​​Києві майже не залишилося зірок – усі вони виїхали.

Деякі українські артисти досі пересиджують вторгнення Росії в Україну за кордоном. Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка , який нещодавно вирушив у благодійний тур країнами Європи, висловилася про артистів за кордоном і тих, кого дійсно поважає. Про це він розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube .

Олег Скрипка зазначив, що у перші дні війни у ​​Києві майже не залишилося зірок – усі вони виїхали. Підтримувати бійців не було кому. Також він додав, як називає жартома тих зірок, які відсиджуються за кордоном.

"Називаємо деяких артистів – тероборона Барселони. Постячі жовто-блакитні фото в інстаграмі, перебувають у Барселоні, чи в Італії, чи на Мальдівах, пускають крокодилячу сльозу. Як тільки сталася війна – поїхали з гастролями по всьому світу. Чкурнули з України тиждень до війни, або після війни", – зізнався Олег Скрипка .

Олег Скрипка додав, що серед українських зірок є "серйозні класні люди", які виявили себе з кращого боку з початком великої війни, а не били себе в груди за кордоном.

"Це люди, які зробили дуже важливий та важкий, відповідальний вибір. Але вони уже не грають на гітарах, а стріляють із автоматів. Я таких людей безмежно поважаю", – сказав артист.

Нагадаємо, що відомий рок-музикант Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син відомого рок-музиканта Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.