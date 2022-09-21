Некоторые украинские артисты до сих пор пересиживают вторжение рф в Украину за границей. Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, который недавно отправился в благотворительный тур по странам Европы, высказалася об артистах за рубежом и тех, кого действительно уважает. Об этом он рассказала в интервью Алине Доротюк на Youtube.
Олег Скрипка отметил, что в первые дни войны в Киеве почти не осталось звезд – все они выехали. Поддерживать бойцов было некому. Также он добавил, как называет в шутку тех звезд, которые отсиживаются за границей.
"Называем некоторых артистов – терроборона Барселоны. Постящие желто-голубые фото в инстаграмме, находятся в Барселоне, или в Италии, или на Мальдивах, пускают крокодиловую слезу. Как только произошла война – поехали с гастролями по всему миру. Чкурнули из Украины неделю до войны, или после войны", – признался Олег Скрипка.
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Олег Скрипка добавил, что среди украинских звезд есть "серьезные классные люди", проявившие себя с лучшей стороны с началом большой войны, а не бившие себя в грудь за границей.
"Это люди, которые сделали очень важный и трудный, ответственный выбор. Но они бы уже не играют на гитарах, а стреляют из автоматов. Я таких людей безгранично уважаю", – сказал артист.
Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.
Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.
Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.