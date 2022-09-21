Олег Скрипка отметил, что в первые дни войны в Киеве почти не осталось звезд – все они выехали.

Некоторые украинские артисты до сих пор пересиживают вторжение рф в Украину за границей. Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка, который недавно отправился в благотворительный тур по странам Европы, высказалася об артистах за рубежом и тех, кого действительно уважает. Об этом он рассказала в интервью Алине Доротюк на Youtube.

Олег Скрипка отметил, что в первые дни войны в Киеве почти не осталось звезд – все они выехали. Поддерживать бойцов было некому. Также он добавил, как называет в шутку тех звезд, которые отсиживаются за границей.

"Называем некоторых артистов – терроборона Барселоны. Постящие желто-голубые фото в инстаграмме, находятся в Барселоне, или в Италии, или на Мальдивах, пускают крокодиловую слезу. Как только произошла война – поехали с гастролями по всему миру. Чкурнули из Украины неделю до войны, или после войны", – признался Олег Скрипка.

Олег Скрипка добавил, что среди украинских звезд есть "серьезные классные люди", проявившие себя с лучшей стороны с началом большой войны, а не бившие себя в грудь за границей.

"Это люди, которые сделали очень важный и трудный, ответственный выбор. Но они бы уже не играют на гитарах, а стреляют из автоматов. Я таких людей безгранично уважаю", – сказал артист.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.