Деякі українські артисти до вторгнення росії в Україну заробляли гроші на концертах у рф. Лідер рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, що мав своєрідний бізнес у росії. Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube .

Зокрема, Олег Скрипка заявив, що колектив заробляв багато грошей у росії. Але всі гроші музиканти намагалися інвестувати у розвиток української культури. Така хитра схема була дуже дієвою.

"Я брав ці російські гроші та інвестував в українські фестивалі. Це моя була схема, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Залишилися якісь гроші, я їх зараз проїдаю. Бізнес був у росії до 2014 року. Це концерти Воплі Відоплясова.Я заробляв дуже багато, дуже.У 2014 році був один концерт у січні, чи лютому.Він був у Пітері.Я стояв, це був биток, дуже класно зіграли.Тоді у мене було відчуття, що я востаннє на території росії", - визнав Олег Скрипка.

Варто зазначити, що Олег Скрипка після повномасштабного вторгнення росії в Україну артист виступає з благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що відомий рок-музикант Олег Скрипка назвав українських артистів, які виконують пісні російською, не українцями.

Як повідомляла Politeka, на своє 35 річчя група "Воплі Відоплясова" та син відомого рок-музиканта Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп.

Також Politeka писала, що Олег Скрипка презентував новий кліп у кардинально зміненому іміджі.