Некоторые украинские артисты до вторжения рф в Украину зарабатывали деньги на концертах в россии. Лидер рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка признался, что имел своеобразный бизнес в рф. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк на Youtube.

В частности Олег Скрипка заявил, что коллектив зарабатывал много денег в россии. Но все деньги музыканты пытались инвестировать в развитие украинской культуры. Такая хитрая схема была весьма действенной.

"Я брал эти российские деньги и инвестировал в украинские фестивали. Это моя была схема, чтобы именно россияне инвестировали в украинскую культуру, и они это делали. Остались какие-то деньги, я их сейчас проедаю. Бизнес был в россии до 2014 года. Это концерты Вопли Видоплясова. Я зарабатывал очень много, очень. В 2014 году был один концерт в январе, или феврале. Он был в Питере. Я стоял, это был биток, очень классно сыграли. Тогда у меня было чувство, что я в последний раз на территории рф", - признал Олег Скрипка.

Стоит отметить, что Олег Скрипка после полномасштабного вторжения рф в Украину артист выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.