Олег Скрипка вважає, що окупантам довелося дуже швидко бігти з дому, адже вони залишили там свої речі.

Відомий український музикант Олег Скрипка розповів про будинок у Бучі, де під час вторгнення мешкали російські окупанти. За його словами, загарбники не чіпали справді цінні та дорогі речі у його житлі. Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк на YouTube .

Як розповів Олег Скрипка, його родина там не живе, адже це дача, і вони туди їздять улітку. Тож із речей там нічого майже цінного не було, лише картина Анатолія Криволапа. Окупанти тільки там насмітили, вибили двері та побили вікна.

"Це величезний будинок, але він призначений тільки для того, щоб там жити влітку. Тому там немає речей. Там є тільки ліжка. Там немає навіть телевізора. Так є кухня, є раковина, унітаз, пральна машинка. Орки не забрали нічого. На мою думку, швидше за все, вони просто тікали. Просто там нагадали, як вони за своєю природою це роблять", - поділився Олег Скрипка .

За словами музиканта, швидше за все, окупанти тікали, тож речі не зникли. Вони навіть лишили свої.

"Зараз на дачі ... Я компанію запросив, яка займається клінінгом. Я сильно не вникав, що там вкрадено, але там двері десь зламані, де шибки вибиті. Крім цього, там з'явилося три банки не моїх консервованих огірків, російські пайки залишилися" , – додав Олег Скрипка .

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