Олег Скрипка считает, что оккупантам пришлось очень быстро из дома бежать, ведь они оставили там свои вещи.

Известный украинский музыкант Олег Скрипка рассказал о доме в Буче, где во время вторжения жили российские оккупанты. По его словам, захватчики не трогали действительно ценные и дорогие вещи в его жилье. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк на Youtube.

Как рассказал Олег Скрипка, его семья там не живет, ведь это дача, и они туда ездят летом. Поэтому из вещей там ничего почти ценного не было, только картина Анатолия Криволапа. Оккупанты только там насорили, выбили дверь и побили окна.

"Это огромный дом, но он предназначен только для того, чтобы там жить летом. Поэтому там нет вещей. Там есть только кровати. Там нет даже телевизора. Так есть кухня, есть раковина, унитаз, стиральная машинка. Орки не забрали ничего. По моему мнению, скорее всего, они просто убегали. Просто там нагадили, как они по своей природе это делают", — поделился Олег Скрипка.

По словам музыканта, скорее всего, оккупанты убегали, поэтому вещи не исчезли. Они даже оставили свои.

"Сейчас на даче… Я компанию пригласил, которая занимается клинингом. Я сильно не вникал, что там украдено, но там дверь где-то сломана, где стекла выбиты. Кроме этого, там появилось три банки не моих консервированных огурцов, российские пайки остались", – добавил Олег Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.