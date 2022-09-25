Популярна модель Емілі Ратаковські у шкіряному костюмі показала, чому їй досі заздрять.

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель та актриса Емілі Ратаковські активно веде соціальні мережі та розповідає про свою роботу. Після повідомлення про розлучення з коханим через чотири роки, зірка залишилася з дитиною одна, але не стала закидати роботу.

Цього разу модель взяла участь у рекламній зйомці від Версаче і вбралася в досить екстравагантну цибулю. Шкіряна міні-спідниця і така ж шкіряна куртка темного відтінку підкреслили схудлу фігуру Емілі:

"Сьогодні ввечері для моєї родини @versace 🖤 @ donatella_versace" - пише Емілі.

У мережі відповіли:

"Любов; вау так; дуже ідеальна дитина 🖤; майор, ось це міні 🔥; дуже смішна; Досконала🖤; Ніколи не виглядала краще; Вбий їх на смерть; мамине настрій 😍; Приголомшливо ❤; 💥 Абсолютно приголомшливий вид 🔥 вау Чарівна 💥🖤; Мій Бог! Цей погляд!".

Також Емілі відзначилася в оригінальний спосіб прорекламувати свої купальники без самих купальників. В Інстаграм вона представила досить зухвале фото з одними незагарілими смужками від купальника.

Нагадаємо, Ратаковський у бікіні розслабився на розкішній яхті, зачарувавши виглядом "горішка"

А ще Politeka повідомляла, що розкута Ратаковськи ледь не розгубила пружні "кульки", розсунувши ноги.

Також Politeka писала, що Ратаковськи зухвало розкрила піджак, розбурхуючи спокусливими вигинами