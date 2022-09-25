Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски активно ведет социальные сети и рассказывает о своей работе. После известия о разводе с возлюбленным спустя четыре года, звезда осталась с ребенком одна, но не стала забрасывать работу.
В этот раз модель приняла участие в рекламной съемке от Версаче и нарядилась в довольно экстравагантный лук. Кожаная мини-юбка и такая же кожаная куртка темного оттенка подчеркнули похудевшую фигуру Эмили:
«Сегодня вечером для моей семьи @versace 🖤 @donatella_versace» - пишет Эмили.
В сети ответили:
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«Любовь; вау да; очень идеально детка 🖤; майор, вот это мини🔥; очень смешная; Совершенная🖤; Никогда не выглядела лучше; Убей их насмерть; маминое настроение 😍; Потрясающе ❤; 💥 Абсолютно потрясающий вид🔥 вау Неотразимая 💥🖤; Мой Бог! Этот взгляд!».
Также Эмили отличилась оригинальным способом прорекламировать свои купальники без самих купальников. В Инстаграм она представила довольно дерзкое фото с одними лишь незагорелыми полосками от купальника.
Напомним, Ратаковски в бикини расслабилась на роскошной яхте, заворожив видом "орешка"
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