Популярная модель Эмили Ратаковски в кожаном костюме показала, почему ей до сих пор завидуют.

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски активно ведет социальные сети и рассказывает о своей работе. После известия о разводе с возлюбленным спустя четыре года, звезда осталась с ребенком одна, но не стала забрасывать работу.

В этот раз модель приняла участие в рекламной съемке от Версаче и нарядилась в довольно экстравагантный лук. Кожаная мини-юбка и такая же кожаная куртка темного оттенка подчеркнули похудевшую фигуру Эмили:

«Сегодня вечером для моей семьи @versace 🖤 @donatella_versace» - пишет Эмили.

В сети ответили:

«Любовь; вау да; очень идеально детка 🖤; майор, вот это мини🔥; очень смешная; Совершенная🖤; Никогда не выглядела лучше; Убей их насмерть; маминое настроение 😍; Потрясающе ❤; 💥 Абсолютно потрясающий вид🔥 вау Неотразимая 💥🖤; Мой Бог! Этот взгляд!».

Также Эмили отличилась оригинальным способом прорекламировать свои купальники без самих купальников. В Инстаграм она представила довольно дерзкое фото с одними лишь незагорелыми полосками от купальника.

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