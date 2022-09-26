Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель та актриса Емілі Ратаковські після скандального розлучення через часті зради чоловіка, не стала залишатися вдома або замикатися в собі. Вона почастішала зйомки і довела, що не тільки повернула форму після народження сина, а й виглядає не гірше за юних красунь.
Цього разу в рамках рекламної зйомки для модного будинку Версаче Емілі виблискувала у шкіряному костюмі, підкреслюючи привабливість із новим міні. Акуратний макіяж і відсутність зачіски надали Емілі живішого вигляду:
Так вдячна за те, що стала частиною ще одного неймовірного моменту @versace. Дякую @donatella_versace, ти королева! 🫶🖤» - пише Емілі.
У мережі підтримують: «досконалість; 🔥 повна досконалість мій друг; Супер зірка; Вона одна така; Вбрання - мрія; 😍🙌 Красиво 🙌; вогонь 🔥; Дивовижний культовий вигляд; Найкрасивіша 🔥🔥; Гарно... 🥰».
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Також Ратаковськи поділилася фото, де позувала у міні-сукні. Зірка опублікувала кілька знімків, вражаючи кожним вигином свого тіла. Фанати відразу ж почали коментувати публікацію.
Нагадаємо, Ратаковський у бікіні розслабився на розкішній яхті, зачарувавши виглядом "горішка"
А ще Politeka повідомляла, що розкута Ратаковськи ледь не розгубила пружні "кульки", розсунувши ноги.
Також Politeka писала, що Ратаковськи зухвало розкрила піджак, розбурхуючи спокусливими вигинами