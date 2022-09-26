Как сообщает Politeka.net, известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски после скандального развода из-за частых измен мужа, не стала оставаться дома или замыкаться в себе. Она участила съемки и доказала, что не только вернула форму после рождения сына, но и выглядит не хуже юных красавиц.

В этот раз в рамках рекламной съемки для модного дома Версаче Эмили блистала в кожаном костюме, подчеркивая превлекательность с новеньким мини. Аккуратный макияж и отсутствие прически придали Эмили более живой вид:

«Так благодарна за то, что стала частью еще одного невероятного момента @versace. Спасибо @donatella_versace, ты королева! 🫶🖤» -пишет Эмили.

В сети поддерживают: «совершенство; 🔥 полное совершенство мой друг; Супер звезда; Она одна такая; Наряд - мечта🔥; 😍🙌 Красиво 🙌; огонь 🔥; Удивительный культовый вид; Самая красивая 🔥🔥; Красиво... 🥰».

Также Ратаковски поделилась фото, где позировала в мини-платье. Звезда опубликовала несколько снимков, впечатляя каждым изгибом своего тела. Фанаты сражу же начали комментировать публикацию.

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