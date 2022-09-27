Як пише Politeka.net, 21-річна внучка народної артистки України Софії Ротару вже довгий час живе у Нью-Йорку, де навчається та отримує професію моделі. Дівчина вже встигла у своєму віці знайти собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.
У своєму Instagram-акаунті красуня часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями, а також розповідає, що відбувається у її житті.
Цього разу Євдокименко показала монохромне фото, на якому зображена на вулиці.
Соня вбралася у в'язаний топік і світлі лляні штани на зав'язці, не забувши похвалитися пружним пресом. Поверх одягла кардиган із принтом. Дівчина позувала в русі, вона йшла дорогою і волосся так розвинулося за вітром, що закрили майже все обличчя.
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Очевидно фото було зроблено ще влітку, коли онука Ротару подорожувала по Англії.
«Будь диким, але залишайся м'яким 🤍 Повернення у лондонські дні», - підписала вона.
Фоловери в коментарях засипали дівчину компліментами, без ложки дьогтю не обійшлося. Деякі читачі сторінки Соні вважали її надмірно худою і попросили трошки погладшати.
"Треба трохи погладшати ... трохи недобір. У концтабір нагадує",
"Треба ж тільки про тебе згадав, а ти бац у Лондоні", - пишуть вони.
Водночас мати моделі Світлана Євдокименко захопилася дочкою
"Люблю картинку", - написала невістка Ротару.