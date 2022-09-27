Как пишет Politeka.net, 21-летняя внучка народной артистки Украины Софии Ротару уже долгое время живет в Нью-Йорке, где учится и получает профессию модели. Девушка уже успела в своем возрасте найти себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс.

В своем Instagram-аккаунте красотка часто делится с поклонниками яркими публикациями, а также рассказывает, что происходит в ее жизни.

На этот раз Евдокименко показала монохромное фото, на котором запечатлена на улице.

Соня облачилась в вязанный топик и светлые льняные штаны на завязке, не забыв похвастаться упругим прессом. Поверх надела кардиган с принтом. Девушка попозировала в движении, она шла по дороге и волосы так развились по ветру, что закрыли почти всё лицо.

По всей видимости фото было сделано еще летом, когда внучка Ротару путешествовала по Англии.

«Будь диким, но оставайся мягким 🤍 Возвращение в лондонские дни», - подписала она.

Фолловеры в комментариях засыпали девушку комплиментами, без ложки дегтя не обошлось. Некоторые читатели страницы Сони посчитали ее чрезмерно худой и попросили немножко поправиться.

"Надо немного поправиться…трошки недобор. В концлагерь напоминает",

"Надо же только о тебе вспомнил а ты бац в Лондоне", - пишут они.

В тоже время мать модели Светлана Евдокименко восхитилась дочерью

«Люблю картинку», - написала невестка Ротару.