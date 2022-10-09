Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Джамала продовжує перебувати у Варшаві після вильоту з польських «Танців із зірками».

Наразі артистка вийшла на марш за порятунок тварин від війни в Україні. Із собою співачка взяла старшого сина Еміра-Рахмана.

Джамала тримала в руках плакат, в якому були озвучені масштаби злочинів Росії проти тварин.

«Понад 20 000 дельфінів загинули в Чорному морі через агресію росіян», - йдеться у підписі.

Зазначимо, що підрахувати кількість кішок та собак, убитих в Україні через війну неможливо. Але точно йдеться про сотні тисяч тварин.

"Дуже важливо, – де ми не були, всім чим тільки можемо – підтримувати Україну. А якщо ми говоримо про наших тварин, наших зоопарків, наших дельфінів, то, звичайно, ми повинні їх захищати. Ми вже усьому світу показали і наші військові показали , що ми про доброту, ми про сьогодення та ми захищаємо свій дім», - заявила співачка під час заходу.