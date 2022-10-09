Украинская певица Джамала с маленьким сыном вышла на марш в столице Польши, Варшаве.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица Джамала продолжает находиться в Варшаве после вылета из польских «Танцев со звездами».

Сейчас артистка вышла на марш за спасение животных от войны в Украине. С собой певица взяла старшего сына Эмира-Рахмана.

Джамала держала в руках плакат, в котором были озвучены масштабы преступлений рф против животных.

«Свыше 20000 дельфинов погибли в Черном море через агрессию россиян», - говорится в подписи.

Отметим, что подсчитать количество кошек и собак, убитых в Украине из-за войны невозможно. Но точно речь идет о сотнях тысяч животных.

"Очень важно, – где мы не были, всем чем только можем – поддерживать Украину. А если мы говорим о наших животных, наших зоопарках, наших дельфинах, то, конечно, мы должны их защищать. Мы уже всему миру показали и наши военные показали, что мы о доброте, мы о настоящем и мы защищаем свой дом», - заявила певица во время мероприятия.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".