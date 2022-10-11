Популярний український кулінар, шоумен та блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ресторатор показав відео та написав рецепт простої та бюджетної страви – ньоки.

За словами Євгена, цю страву готують багато українських господинь, коли після обіду чи вечері залишається трохи картопляного пюре. Однак, до звичного рецепту всім ресторатор додав свій "секретний" інгредієнт - сир.

"От є у вас зайва варена картопля. Коли вже її поїли і трохи набридло, то ви берете цю картоплю, товчете і додаєте до неї яйця з борошном. І картопля перетворюється на ньокі. Все просто, а у вас щось нове. З приємного - ньокі треба ліпити, а коли щось ліпиш, то заспокоюєшся. Детальки по рецепту. 3-4 картоплини товчете, додаєте 200г борошна і 2 яйця. Але тут ми впровадимо одну хитрість, щоб ньокі стали прям вау. І емоції у вас були вау. Бо хороше, добре таке вау зараз потрібне. Так от, до тіста ми додамо багато сиру. Сир - це завжди про обійняти. Щось таке комфортне і приносить людям прекрасні емоції. Сир буде Тенеро Мілк, бо він дуже молочний та ніжний. А це те, що треба - лагідний смак і багато тягнучості. У тісто ви натираєте трохи більше пачки сиру, перемішуєте, ліпите ньокі і варите 5 хвилин у пісдоленій гарячій воді. Потім дістаєте, додаєте вершкове масло, ще трохи сиру зверху, перець і за бажанням - свіжий базилік. І от у вашій тарілці щось тепле для тіла і душі", - написав Клопотенко.

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