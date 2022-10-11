Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал видео и написал рецепт простого и бюджетного блюда – ньоки.
По словам Евгения, это блюдо готовят многие украинские хозяйки, когда после обеда или ужина остается немного картофельного пюре. Однако, к привычному всем рецепту ресторатор добавил свой "секретный" ингредиент – сыр.
"Вот есть у вас лишний вареный картофель. Когда ее поели и немного надоело, то вы берете этот картофель, толчете и добавляете к нему яйца с мукой. И картофель превращается в ньоки. Все просто, а у вас что-нибудь новое. Из приятного – ньоки надо лепить, а когда что-то лепишь, то успокаиваешься. Подробности по рецепту. 3-4 картофелины толчете, добавляете 200г муки и 2 яйца. Но здесь мы внедрим одну хитрость, чтобы они стали прямо вау. И эмоции у вас были вау. Потому что хорошее такое вау сейчас нужно. Так вот, к тесту мы добавим много сыра. Сыр – это всегда об объятиях. Что-то такое уютное и приносит людям красивые эмоции. В тесто вы натираете чуть больше пачки сыра, перемешиваете, лепите ньоки и варите 5 минут в горячей воде. Затем достаете, добавляете сливочное масло, еще немного сыра сверху, перец и по желанию – свежий базилик. И вот в вашей тарелке что-то теплое для тела и души", - написал Клопотенко.
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