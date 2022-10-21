Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася враженнями від подорожі старовинною паломницькою дорогою.

"Ця подорож точно не остання. Шлях «пілігрімів». Краса навкруги, багато природи, роздумів, розмови про те, куди іде людство і чому, до чого глобально готуватись і чого не допускати в своєму житті власному - спойлер, брехні. Що чекає Україну, світ, всесвіт. Цей шлях кожен пройшов для себе особисто і своїх змін у житті, а у мене як у всіх зараз ці зміни просто шаленим темпом викручують тебе, твої сподівання, викорчовують старе. Багато зроблено висновків і багато роботи попереду", — пише Аніта Луценко.

Вона зустрічала людей, які йдуть вже 4-5 місяців, тих, що пройшли 1500 км, хто втратив усе, хто знайшов кохання та багато іншого.

"Атмосфера нереальна, усі дуже відкриті, ти просто ідеш і запитуєш хто звідки, всі впізнавані бо з рюкзаками, обличчя відкриті, всі національності, кожен розповідає свою історію та всі вітаються на шляху. Але цікаво, що в кінцевій точці обличчя посерйознішали і ти прям відчуваєш зміну настрою) повернення до реальності (чи до ілюзорного життя- хто зна)", — зізнається Луценко.

Аніта додала, що збирається колись знову пройти цей шлях, але вже 500-700 км.

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що Аніта Луценко на весіллі з ведучим "Холостяка" Решетником відпалила під Сердючку.