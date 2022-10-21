В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась впечатлениями от путешествия по старинной паломнической дороге.
"Это путешествие точно не последнее. Путь «пилигримов». Красота вокруг, много природы, размышлений, разговоры о том, куда идет человечество и почему, к чему глобально готовиться и чего не допускать в своей жизни собственной – спойлер, лжи. Что ждет Украину, мир, вселеннаю. Этот путь каждый прошел для себя лично и своих изменений в жизни, а у меня как у всех сейчас эти изменения просто бешеным темпом выкручивают тебя, твои надежды, выкорчевывают старое. Много сделано выводов и много работы впереди", - пишет Анита Луценко.
Она встречала людей, которые идут уже 4-5 месяцев, прошедших 1500 км, кто потерял все, кто обрел любовь и многое другое.
"Атмосфера нереальная, все очень открыты, ты просто идешь и спрашиваешь кто откуда, все узнаваемы ведь с рюкзаками, лица открыты, все национальности, каждый рассказывает свою историю и все здороваются на пути. Но интересно, что в конечной точке лица ставшие более серьезными и ты прям чувствуешь смену настроения) возвращение к реальности (или к иллюзорной жизни-кто знает)», — признается Луценко.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Угроза наступления из беларуси растет, заявление Генштаба: "Направление может быть изменено"
В ОП рассказали, на что россия готова обменять Донбасс: "Они хотят забрать только..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Анита добавила, что собирается когда-нибудь снова пройти этот путь, но уже 500-700 км.
Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.
Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.
Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.