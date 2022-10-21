В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась впечатлениями от путешествия по старинной паломнической дороге.

"Это путешествие точно не последнее. Путь «пилигримов». Красота вокруг, много природы, размышлений, разговоры о том, куда идет человечество и почему, к чему глобально готовиться и чего не допускать в своей жизни собственной – спойлер, лжи. Что ждет Украину, мир, вселеннаю. Этот путь каждый прошел для себя лично и своих изменений в жизни, а у меня как у всех сейчас эти изменения просто бешеным темпом выкручивают тебя, твои надежды, выкорчевывают старое. Много сделано выводов и много работы впереди", - пишет Анита Луценко.

Она встречала людей, которые идут уже 4-5 месяцев, прошедших 1500 км, кто потерял все, кто обрел любовь и многое другое.

"Атмосфера нереальная, все очень открыты, ты просто идешь и спрашиваешь кто откуда, все узнаваемы ведь с рюкзаками, лица открыты, все национальности, каждый рассказывает свою историю и все здороваются на пути. Но интересно, что в конечной точке лица ставшие более серьезными и ты прям чувствуешь смену настроения) возвращение к реальности (или к иллюзорной жизни-кто знает)», — признается Луценко.

Анита добавила, что собирается когда-нибудь снова пройти этот путь, но уже 500-700 км.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.